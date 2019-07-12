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Başkan Nur, “MÜSİAD’ın yeri devletinin ve milletinin yanıdır”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 15 Temmuz Darbe girişiminin 3.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:58
Başkan Nur, “MÜSİAD’ın yeri devletinin ve milletinin yanıdır”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 15 Temmuz Darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, MÜSİAD’ın her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu belirtti.


Başkan Nur mesajında Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, “ Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hâlihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik” ifadelerine yer verdi.


“MÜSİAD’ın yeri her zaman devletinin ve milletinin yanıdır”


Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD’ın her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ve onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduğunu kaydeden Nur, “15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:58
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