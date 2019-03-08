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Başkan Nuhoğlu: “Gördük ki hayatta nüfus oranında, yaşamda ne kadar çok kadın varsa o kadar başarı o kadar sevgi, demokrasi o kadar umut var”

Kadıköy’de 8 Mart Kadınlar Günü’nde ‘Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ kurulurken düzenlenen törene katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Gördük ki hayatta nüfus oranında, yaşamda ne kadar çok kadın varsa o kadar başarı o kadar sevgi, demokrasi o kadar umut var” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 16:47
Başkan Nuhoğlu: “Gördük ki hayatta nüfus oranında, yaşamda ne kadar çok kadın varsa o kadar başarı o kadar sevgi, demokrasi o kadar umut var”

Kadıköy’de 8 Mart Kadınlar Günü’nde ‘Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ kurulurken düzenlenen törene katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Gördük ki hayatta nüfus oranında, yaşamda ne kadar çok kadın varsa o kadar başarı o kadar sevgi, demokrasi o kadar umut var” dedi.


Kadıköy’de 8 Mart Kadınlar Günü’nde ‘Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ kuruldu. Kurulan kooperatif için gerçekleştirilen törene Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, oyuncu Emre Kınay ve Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri katıldı. Başkan Nuhoğlu ile kooperatif yöneticileri törende konuşma gerçekleştirdi.


Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifiyle ilgili konuşan Başkan Nuhoğlu, "Yaklaşık 5 yıl önce başladık. Başladığımız zamanki kadar heyecanlıyım. Kadıköy’de neler yapabiliriz diye hep düşündük. Burası dinamik hareketli bir yer.Bir çok projeye imza attık çok fazla insanla, dernekle, sendikalarla, meslek örgütleri, kadın dernekleri. Hayatın her alanında ilişkili ihtiyaçlar ilişkili konuştuk ve projeleri hayata geçirmeye başladık.Gördük ki hayatta nüfus oranında, yaşamda ne kadar çok kadın varsa o kadar başarı o kadar sevgi, demokrasi o kadar umut var. Potlaç kadınlarla beraber başladı bu noktaya kadar geldi. Bu noktada aslında ne var sadece kadınların ekonomik olarak gelişmesi sosyalleşmesi yok, yönetim modeli olarak da modelleri var. Türkiye siyasetine ciddi şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Türkiye siyasetinin eksik olan, bence olması gereken o pozitif yani projeye dönük reklamdan uzak, hizmetlere dönük bir Türkiye olması gerekiyor. Şu anda seçim süreciyle beraberiz. Haberlerde gazetelerde basında bizim ihtiyaçlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçları konuşulmuyor. Başka bir dünya oluşturuluyor. Kadınların üretime çocukların eğitime ihtiyaçları var. Yaşlılarımızın alzaymır bakım evlerine. Engellilerimizin engelsiz hayata ihtiyaçları var. Siyaset tüm bu ihtiyaçları tartışacak konuşacak ve çözüm getirecek” dedi.


İlk olarak 2015 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından, kadınlardan gelen talepler üzerine Potlaç Kadın Dayanışma Ağı kuruldu. Potlaç çatısı altında birleşen kadınlar, Kadıköy Moda’da Potlaç kadın el emeği satış noktasında kendi yaptıkları ürünleri satışa çıkararak ticaret yaptı. Daha sonra kadınlar, bir kooperatif kurma fikrini benimsediler. Geçtiğimiz Şubat ayında ‘Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ kuruldu. 8 Mart Kadınlar Günü’nde de kooperatifin açılışı için tören düzenlendi. Kadıköy Belediyesince kooperatife destek amacıyla kadınlara Feneryolu Mahallesi’nde yenilenen 9 dükkan tahsis edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:47
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