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Başkan Nihat Çiftçi engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İş adamı Hasan Erik tarafından Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen istişare toplantısına katılarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduğun belirtti.

17 Şubat 2019 Pazar 14:34
Başkan Nihat Çiftçi engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İş adamı Hasan Erik tarafından Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen istişare toplantısına katılarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduğun belirtti.


Karaköprü’de özel bir iş yerinde düzenlen toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve birçok engelli vatandaş katıldı.


Engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmaları ile 7’den 70’e herkesin takdirini gören Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük Engelli Koordinasyon Merkezine yönelik Japonya’dan hibe bularak koordinasyon merkezi için ekipman desteğini almıştı.


Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmaları ile gerek bölge gerek ise ulusal mercilerde destek gören Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanlarında olacaklarını ve onlara her türlü desteğin verileceğinin vurgusunda bulundu.


Toplantıya katılarak buradaki engelli vatandaşları selamlayarak sohbet eden Başkan Nihat Çiftçi, engelli vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.


Etkinliğe vesile olanlara teşekkür eden Nihat Çiftçi, “Bu kadar güzel bir etkinlik için iş adamımıza teşekkür ediyorum. Karaköprü Belediyesinde başkanlık yaptığımız süre boyunca gerek ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizde bu tür sosyal etkinlikleri yapıp bizleri davet eden bir kardeşimiz. Birlik, kaynaşma ve birbirini düşünme kalpten kalbe bir sevgi akıtma böyle bir şeydir. Ne zaman ki bir birimizi aradığımız da sorduğumuzda ve soframızı paylaştığımızda işte o zaman insan olarak kol kola girmiş oluyoruz. Hayatın gerçekleri bu sonuçta hepimiz bize biçilen ömrümüzü yaşıyoruz, böyle aktivitelerin çoğalması gerekiyor” dedi.


İş adamı Hasan Erik ise, “Şirketimiz her zaman engelsiz yarınlara ilerliyor. Sevgiyi paylaşmak için hiçbir engel yok. Bizler her zaman sizlerleyiz ve yanınızdayız. Bu gün bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:34
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