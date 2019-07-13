Başkan Necati Gürsoy’dan Adilcevaz’a yatırım talebi

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşerek yatırımların yapılması talebinde bulundu.

Yeni dönemde Adilcevaz’ın çehresini değiştirecek projelerini hayata geçirmek için çalışmalar yürüten Başkan Gürsoy, ilçede yapılması planlanan projelerin bir an önce hayata geçmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Çeşitli temaslar ve projelerin takibi için Ankara’da bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşen Başkan Gürsoy, ilçeye yapılması planlanan küçük sanayi sitesi, güneş enerjisi santralleri ve doğalgaz projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi için destek istedi.

Bakan Mustafa Varank ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler veren Başkan Gürsoy, “İlçemizin ve bölgemizin gelişimi adına önem arz eden küçük sanayi sitesi, güneş enerjisi santralleri ve doğalgaz ile ilgili projelerimizin bir an önce hayata geçirilmesi için Bakanımızla görüşmelerde bulunduk ve ilçemize bu yatırımların yapılması konusunda taleplerimizi ilettik. Bakanımız taleplerimizi olumlu karşıladı ve gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi. İnşallah yeni dönemde ilçemiz ile ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Desteklerinden dolayı Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.