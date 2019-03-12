Başkan Muzaffer Yiğit’e sevgi seli

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, gezdiği tüm mahalle ve sokaklarda büyük bir ilgi ve alaka ile karşılanıyor ve Yığılca’da seçimin en büyük favorisi durumunda gözüküyor.

Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen proje ve aday tanıtım toplantısında projelerini tek tek anlatan ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Yığılca halkı ile paylaşan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, o gün verdiği seçim startını bugünlerde daha da hızlandırmış durumdu. Gün içerisinde belediye çalışmalarını takip eden Başkan Yiğit, mesai sonrasında ise soluğu mahalle ve sokaklarda halk ziyaretlerinde alıyor.

Gezdiği tüm mahalle ve sokaklarda büyük bir ilgi ve alaka ile karşılanan Başkan Yiğit, Yığılca’da seçimin en büyük favorisi durumunda. Ev ziyaretlerine de ağırlık veren Muzaffer Yiğit, misafir olduğu her evde büyük destek görüyor. Yığılca adına geçen 5 yıllık süre zarfında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar vatandaşlarca takdir görüyor.

Muzaffer Yiğit’e hem mahalle hem ev gezilerinde yoğun bir kalabalık eşlik ediyor. Arkasında ki bu güçlü destekle 31 Mart akşamı Başkan Yiğit ve destekçilerinin tabiri caiz ise "bayram" yaşaması muhtemel görünüyor.

Yiğit, "26 Şubat’ta proje ve aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirmemizin akabinde Yığılca’mızda seçim startımızı resmi olarak verdik. Gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerek mahalle ziyaretlerimizde gerekse ev ziyaretlerimizde halkımızın ilgi ve alakası bizleri memnun ediyor. Onlardan aldığımız destek ve tebrikler bizim çalışmalarımızda ne kadar doğru adımlar attığımızı ortaya koyuyor. Adeta yaptığımız çalışmaların sağlaması oluyor. Onlardan aldığımız bu destek bizlerin heyecanına heyecan katıyor. Nasıl vatandaşımız bizim 5 yılda Yığılca adına gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve çalışmalarımızla gurur duyuyor ise bizde onlardan aldığımız bu destek, ilgi ve teşekkür ile yaptığımız işe dört elle sarılıyoruz. Bizlere olan bu teveccüh ve tefekkürle inşallah 31 Mart akşamı adeta bir bayram yaşayacağız. 2014 yılında göreve gelişimizde aldığımız oy oranı bizim bu seçimde pusulamız olacak. Hedef ve öngörümüz arkamızda gördüğümüz bu desteğinde etkisiyle rekor bir sonuçla tekrar göreve tevdi edileceğimiz yönünde. Bu vesile ile bizleri gittiğimiz her ziyaret noktasında tıpkı ailesinden bir kardeşini ağırlar gibi ağırlayan kıymetli Yığılca halkıma, ziyaretlerimiz ve seçim çalışmalarımız esnasında kol kola yürüyerek bizlere destek olan teşkilat üyelerimize, Belediye Meclis Üyesi Adaylarımıza, İGM adaylarımıza, gönüllü olarak yanımızda olan kıymetli kardeşlerime sonsuz teşekkürler ediyorum. İnancımız tam, heyecanımız ilk günkü gibi, durmadan ve bıkmadan 31 Mart’a kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bayramımıza az kaldı" ifadelerine yer verdi.