Başkan Mustafa Demir, Tekkeköylü muhtarlarla buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Birlikte düşünüp, birlikte üreteceğiz. Bu birliktelik sayesinde Samsun kazanacak" dedi.

Samsun’un tüm ilçelerinde başlattığı ‘Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’nın 5’incisinde Tekkeköylü muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Demir, "Muhtarlarımızla bundan böyle sık sık bir araya geleceğiz, toplantılar düzenleyip yatırımları, hizmetleri, projeleri, yapılması gerekenleri masaya yatıracağız. Birlikte düşünecek, birlikte hareket edip birlikte üreteceğiz. Böylece kazanan Samsun olacak" diye konuştu.

Tekkeköy için ’alt yapı’ hedefi

Başkan Mustafa Demir, ’Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları kapsamında Tekkeköy İlçesi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Büyükşehir ile Tekkeköy belediyeleri bürokratlarının da tam kadro yer aldığı toplantıda Başkan Mustafa Demir, muhtarların tüm talep ve önerileri dinledi. Demir, "Hedefimiz Tekkeköy’deki kırsal alt yapıyı önümüzdeki dönem tamamlamak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki eksikleri giderme noktasında yeni dönemde gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Togar, "Yepyeni bir 5 yılı inşallah sizlerle birlikte yaşayacağız. Çok daha başarılı olacağına inandığımız, çok daha farklı bir dönem olacak. Talep eden insanlarımızın dinlendiği, ona göre çözümlerin üretildiği 5 yılı paylaşmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Muhtarlarla toplantıları organize ettiği için Başkan Mustafa Demir’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, "31 Marttan sonra 3 ay geçti ve artık çalışma vakti. Büyükşehir Belediye Başkanımız yerinde bir kararla tüm ilçeleri geziyor ve talepleri alıyor. Sahadaki insanlarımızın, muhtarlarımızın talepleri var. Hep birlikte hem genel idare hem yerel idare olmak üzere muhtarlarımızın sorunlarını büyük ölçüde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Sahaya emeğimiz yansıyacak”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da konuşmasında, "2002yılından bu yana beri AK Parti nasıl sorunları tespit edip çözmüşse bundan sonrasında da aynı şekilde olmak zorunda. Yapılacak olan hizmetleri en güzel şekilde anlatmak zorundayız. Sahaya emeğimizi yansıttığımızda inşallah 2023-2024 de giden süreçte başarı kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Bütün muhtarların söz aldığı toplantıda dile getirilen sorunları ve eksiklikleri kurmaylarıyla birlikte not alan ve değerlendiren Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti: "Herkese istisnasız olarak söz veriyoruz. Samsun’un tüm ilçelerinde yaptığımız bu toplantılar sayesinde, dana önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’ye örnek bir belediyecilik kavramı içinde çok hayırlı işlere vesile olmayı hedefliyoruz. Hizmet, yatırım ve gelecek noktasında hepimiz sorumluyuz.”

İletişimsizlik son bulacak

Başkan Demir konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hedefimiz Tekkeköy’deki kırsal alt yapıyı önümüzdeki dönem tamamlamaktır. Ayrıca ilçede yeni Tekkeköy’ü inşa etme noktasında gelecek perspektifi olan, dokusuna, Samsun’un vizyonuna yakışır bir belediye için planlama çalışmaları ve yatırım projeleri başta olmak üzere, Büyükşehir ve ilçe belediyesi projelerini birleştirip eş zamanlı çalışmayı hemen başlatıyoruz. Sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Yapılan çalışmaları birlikte kontrol edeceğiz. Bu birliktelik şehrimize çok şey kazandıracak.”