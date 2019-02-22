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Başkan Mustafa Çöl’e ev ziyaretinde davul ve zurnalı karşılama

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Fatih Mahallesinde katıldığı ev ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından davul ve zurnalar ile karşılandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:10
Başkan Mustafa Çöl’e ev ziyaretinde davul ve zurnalı karşılama

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Fatih Mahallesinde katıldığı ev ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından davul ve zurnalar ile karşılandı.


İlçedeki mahalle ziyaretlerini devam ettiren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl Fatih Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarete gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan Çöl; "Fatih Mahallemizde davullarla zurnalarla çiçeklerle bizlere kapılarını açan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Samimi, dürüst, candan yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Genç, yaşlı, çoluk çocuk buraya gelerek bizleri yılmadan, yorulmadan dinledikleri için Allah kendilerinden razı olsun. Sağ olun var olun" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:10
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