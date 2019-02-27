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Başkan Mustafa Çelik tünel geçit için protokolün tamamlandığını açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hunat Çarşısı yönetimi tarafından düzenlenen 8.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Başkan Mustafa Çelik tünel geçit için protokolün tamamlandığını açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hunat Çarşısı yönetimi tarafından düzenlenen 8. Yıl Gecesi’ne katıldı. Esnafların Başkan Çelik’e teşekkür ederek şükran plaketi takdim ettiği gecede önemli bir yatırımla ilgili de açıklama yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Köşk Kışla içinden geçecek tünel geçitli yol için protokolün tamamlandığını söyledi.


Hunat Çarşısı esnafı tarafından düzenlenen 8. Yıl Gecesi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç birlikte katıldı. Gecede bir konuşma yapan Hunat Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz, Başkan Mustafa Çelik’in her zaman yanlarında olduğunu ve tüm sorunları çözdüğünü belirterek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman kendisini hayırla anacağız. Kendisine esnafımız adına binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi. Fatih Gümüşgöz daha sonra Başkan Mustafa Çelik’e vermiş olduğu destekler nedeniyle şükran plaketi takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de esnaflıktan geldiğini ve esnaflığın ne olduğunu iyi bildiğini söyledi. Asıl teşekkürü esnafların hak ettiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Bu şehir adına çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, vergi veriyorsunuz ve istihdam oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla teşekkürü hak eden birileri varsa o da sizlersiniz” dedi.


Görev süresi boyunca kent konforunu artırmak için gece gündüz çalıştıklarını ve birbiri ardına projeler yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Rakibimiz olan şehirlerin önüne geçmek için proje üzerine proje üretmek zorundaydık. Bunun için çok çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Bu arada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Köşk Kışla olarak bildiğimiz askeri bölgenin içinden tünel geçitle bir yol planlamıştık. İki yıldır Milli Savunma Bakanlığı ile uğraşıyorduk. Bakanlıktan müjdeli haber geldi. Protokolü hazır ve inşallah bu hafta protokolü imzalayacağız ve Memduh Başkanım da bu yolu açacak. Bu yol sayesinde Sivas Caddesi tarafından gelenler Kartal Kavşağı’nı dolanmadan Talas’a geçebilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
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