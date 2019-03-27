Başkan Mustafa Çelik, kurum içi veda ziyaretlerini Makine İkmal Atölyesi ile sürdürdü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kurum içi ve kurum dışında veda ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Çelik, Makine İkmal Atölyesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi ve Fen İşleri Dairesi personeli ile vedalaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabah erken saatlerde Makine İkmal Atölyesi’ne giderek tüm çalışanlarla tek tek tokalaştı. Başkan Çelik, dört yıl süresince farklı şantiyelerde ziyaret ettiği çalışanlarla sohbet etti, hal hatır sordu, helallik istedi.

Başkan Çelik’in veda ziyaretine Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı. Başkan Çelik’in dört yıl süresince mesai arkadaşlarının her zaman yanında olduğunu ifade eden Serhat Çelik, “Başkanımız toplu sözleşmelerde de inisiyatif alarak çalışanlardan yana tavır aldı. Bu süreçte bizlere verdiği destekler, şehrimize katmış olduğu değer ve bırakmış olduğu eserlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şehre değer katanlara her zaman değer verdiğini ifade ederek, “Vedalar hüzünlü olur; ama ben çok mutluyum. Çünkü herkesin yüzü gülüyor. Bir Başkan için en güzel şey hem hizmet ettiği coğrafyadaki hemşehrilerinin hem de çalışanların yüzünün gülmesidir. Biz 4 sene içinde bu şehre değer kattık ve değer katanlara da değer verdik. Çok şükür 4 sene boyunca hep birlikte koşturduk ve birlikte yaptık. Haklarınızı helal edin” diye konuştu.