Başkan Musa Yılmaz: "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Kütahya Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin Olağan Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında düzenlenen toplantıya merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarının tamamı katıldı.

Toplantıda meclis başkanlık divanının seçimi, birlik encümeni üyeliklerinin seçimi, ihale komisyonu yedek üyeliklerinin seçimi, plan-bütçe komisyonu üyelerinin seçimi, 2018 yılı kesin hesabının görüşülüp karara bağlanması yapıldı.

Oturumda meclis başkan vekilliğine Musa Yılmaz ve Hüseyin Yeniadam seçilirken, asil katip üyeleri ise Aynur Koçuk Mercan ve Hasan Demir seçildi.

Toplantıda gündem maddeleri sonrası söz alan Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 10 yıllık çalışma süresince köylere hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, "Kütahya’mızın dokusuna, ruhuna ve kültürüne uygun bir şekilde 10 yıllık çalışmamızı tamamladık. Elimizdeki imkanlar neticesinde köylerimize hizmet götürmeye çalıştık. Yeni bir 5 yıllık dönem var önümüzde. Ben inanıyorum ki yine birlik beraberlik içerinde güzel bir çalışma dönemini geçireceğiz" dedi.

Toplantı meclis başkanlık divanı üyelerinin seçimi ile sona erdi.