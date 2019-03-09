0553 313 94 23

Başkan Musa Yılmaz: "31 Mart Yerel Seçimleri tarihin en önemli seçimi"

Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları, çalışmalarını sürdürüyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:42
Başkan Musa Yılmaz: "31 Mart Yerel Seçimleri tarihin en önemli seçimi"

Kütahya Merkez İl Genel Meclisi adayları, çalışmalarını sürdürüyor.


Meclis Başkanı ve adayı Musa Yılmaz ile adaylar Muammer Özcura ve İbrahim Çınar, Kütahya merkeze bağlı Çayca, Söğüt, Kozluca, Yumaklı, Söğüt Yaylası, Lütfiye, Güllüdere, Ürünlü Çiftliği, Muhat Boğazı ve Saka Çiftliği köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.


Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin tarihin en önemli seçimi olduğunu ifade etti.


Yılmaz, "Ziyaretlerimizde halkımızla hasbihal edip istek ve sorunlarını dinliyoruz. Gittiğimiz her köyümüzde halkımızın büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. Türkiye, yeni ve güçlü Türkiye istikametinde nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek Türkiye’nin önünü açtıysa, bu seçimde de Cumhurbaşkanımızın partisinin ve Cumhur İttifakı’nın önünü açarak AK Parti’yi, Kütahya ve Türkiye’nin her yerinde açık ara birinci parti çıkartacağız" diye konuştu.


Ziyaretlere AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan Emre Ar ve Mehmet Şahin de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç’a yoğun ilgi
    1. Ali Koç’a yoğun ilgi
    2. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    3. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    4. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    5. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    6. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    7. Yunus polislerden kanser hastası..
    8. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    9. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    11. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    12. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    13. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    14. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    15. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    16. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    17. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    18. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    19. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    20. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    21. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    22. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    23. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    24. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    25. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    26. Maçın ardından
    27. Milli sporcu, tecrübelerini anlattı
    28. Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken..
    29. 9'uncu kattan atlayan şizofreni..
    30. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı