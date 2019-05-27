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Başkan Muhterem Kılıç: "Demokrasiden asla vazgeçmeyiz"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu ifade etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:38
Başkan Muhterem Kılıç: "Demokrasiden asla vazgeçmeyiz"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu ifade etti.


AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, parti binası önünde, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır” dedi.



"EZAN-I MUHAMMEDİ’NİN TEKRAR YANKILANMASI SAĞLAMIŞTIR"



Adnan Menderes’in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanların yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırladıklarını dile getiren Kılıç, “Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye’ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP’sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi’nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes’in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada’da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol’un, ’Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor’ sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir” diye konuştu.



"DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA EN SERT CEVAP"



27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişimi ile tekrarlanmak istendiğini de dile getiren Başkan Muhterem Kılıç, “Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; ’Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim’ demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir.’Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın’ dizelerini yaşatırcasına hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye’de, koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:38
  1. doğa

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