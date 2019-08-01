0553 313 94 23

Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil alanında önemli bir merkeze dönüşebilir"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bismil İlçe Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği çiftçi buluşma toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:26
Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil alanında önemli bir merkeze dönüşebilir"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bismil İlçe Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği çiftçi buluşma toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, kentin ve ilçenin yakın zamanda tekstil başta olmak üzere birçok alanda önemli bir merkeze dönüşebileceğini söyledi.


Diyarbakır’ın tarım alanında en zengin ilçesinin Bismil olduğunu aktararak konuşmasına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, ilçenin çok güçlü bir ekonomik potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Kentin ve ilçenin yakın zamanda tekstil başta olmak üzere birçok alanda önemli bir merkeze dönüşme gerçeğinin olduğuna işaret eden Mızraklı, Bismil’de çiftçiliğin ikinci iş olarak görüldüğüne dikkat çekti. Toplantıda ürün çeşitliliğini artırmayı tartışmaları gerektiğine vurgu yapan Mızraklı, "Birinci ürünün arkasında ikinci ürünü ortaya koyabilen, beraberinde de hayvancılık ve diğer sektörlerin üretim kapasitesi artırılması mümkünken bunun yeterince güçlendirilmediğini görmekteyiz” dedi.



"Üretici birliklerine ihtiyaç var"


Tarıma bağlı, tarımın üzerinde şekillenmiş olan endüstride güçlü bir atak yapamadıklarına vurgu yapan Mızraklı, "Bu noktada hep beraber düşünerek birlikte ne yapabiliriz, Diyarbakır ölçeğine baktığımız zaman üreticiden tüketiciye olan zincirlerden tutup diğer bir ürün olan 2’nci ürün yani endüstriyel boyutta aktarımı gibi birçok başlıkta nitelikli bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Hep inandığımız bir şey var birlik. Üretici birliklerinin ortaya çıkardığı güçlü dinamiklere ihtiyacımız var. Bu noktada yerel yönetimler kapasitesin bundan sonraki dönemde güçlü bir şekilde buna katkı vermeye çalışan, buna omuz vermeye çalışan gücü fazla olacak. Ne olursa olsun bir olmak zorundayız. Çiftçinin ürettiği ürünün heba edilmemesi için elimizden geleni yapmak durumundayız" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ziraat Mühendisi Tahir Alan, katılımcı çiftçilere, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Alan’ın konuşmasından sonra çiftçiler, kurulan serbest kürsüde sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dile getirmesi ile toplantı sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki terör saldırısını kınadı
    1. Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki terör..
    2. Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası
    3. Sabahları ceviz suyu içerseniz ne..
    4. YAŞ kararları açıklandı (2)
    5. "Bankaların kredi faizlerinde indirime..
    6. YAŞ kararları açıklandı (1)
    7. Tekel bayisinde silahla vurulan kişi..
    8. "Futboldan keyif almak çok önemli"
    9. ABD kuklası BAE'de panik başladı: İlk..
    10. Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu
    11. Ampute Futbol Milli Takım’ın yeni..
    12. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral..
    13. Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil..
    14. Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?
    15. YADEM ile yaşlılar daha huzurlu
    16. Uzun, Eskipazar ilçesinde asfalt..
    17. Abisi tarafından öldürülen Yunus..
    18. Atakum Canlı Hayvan Pazarı üreticiyle..
    19. Önüne çıkan araca çarpmamak için..
    20. İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    21. Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
    22. Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3..
    23. İngiltere’yi vuran sel havadan..
    24. Gürcistan’da piyasaya sahte para süren..
    25. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    26. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    27. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    28. Borsa günü düşüşle tamamladı
    29. YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli..
    30. STK’lar Ordu için bir araya geldi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'