Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye BaşkanıDr. Selçuk Mızraklı, Kayapınar ilçesinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi. Denetlemeler sırasında vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mızaraklı’ya teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Emek Caddesi’nin devamı olan Kayapınar ilçesi 206’ncı Cadde’de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetledi. Toplam 600 ton asfaltın serileceği, dün itibariyle başlayan ve bugün sona erecek olan çalışmalarla ilgili Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kasım Yalçın, Mızraklı’ya bilgi verdi.

500 metre uzunluğundaki yolun gidiş ve geliş yönüne serilen sıcak asfalt çalışmalarında yer alan işçilere emek ve çabalarından dolayı teşekkür eden Mızraklı’ya, çevrede ki esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek teşekkür etti.