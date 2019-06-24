0553 313 94 23

Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
Başkan Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, eski Siverek yolunda yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyip ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma alanlarını incelemeye devam ediyor. Eski Siverek yolunda yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Mızraklı, ilgili birim amirlerinden çalışmaların seyri hakkında bilgi aldı. 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolda zemin düzeltme çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Başkan Mızraklı, vatandaşların ulaşımlarını sağlayabilmesi ve toz oluşmasını engellemek amacıyla sathi kaplama yapılacağını açıkladı. Başkan Mızraklı, yolun 8 metre genişliğinde olduğunu ve toplam 26 dekar sathi kaplamanın serileceğini ifade etti. Mızraklı ayrıca Urfa yolu ve eski Siverek yolunu birbirine bağlayan 700 metre uzunluğundaki Azadi Caddesi’nde de gidiş geliş yönlerinde bin 400 metre sathi kaplama yapılacağını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    1. Aksaray’da uyuşturucu tacirleri..
    2. İmamoğlu’nu desteklemişti... “Abdullah..
    3. Arı kovanlarının bulunduğu alanda..
    4. Avrupa'dan açıklamalar peş peşe..
    5. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook..
    6. Ahmet Turan Koçer, İyilik Derneği..
    7. Güçlü dişler için tüketilmesi gereken..
    8. ABD kuklası BAE'den Başkan Erdoğan'a..
    9. Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta..
    10. Kocaeli’nde 31 adet ecstasy ele..
    11. Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını..
    12. Mersin'de tren kazası
    13. Ahlat’ta yaz spor okulları kayıtları..
    14. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral..
    15. Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3’ü..
    16. İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra..
    17. Borsa ilk yarıda yükseldi
    18. “Bilinçli tüketilen dondurma..
    19. Türkiye'den S-400 açıklaması
    20. Başkan Vergili, Akın’a başarılar diledi
    21. Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. E.Y. Malatyaspor altyapı seçmelerinde..
    24. Dev çekirge bu kez Mardin’de görüldü
    25. Mısır ve ABD’den Abha Havaalanı..
    26. Toros, "Aday olarak Engin Kızılkan..
    27. Palu davasında şoke eden sözler! "Bu..
    28. Trabzon’a yeni inovasyon ve..
    29. Ahlat’ın ‘Sakin Şehir’ kabul edilmesi
    30. “Yatırım ortamına ilişkin reformlar..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!
    Bu 'İmamoğlu' yorumu Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı