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Başkan Metin Baydilli, belediye personeliyle bir araya geldi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli personel toplantısında belediye personeliyle bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 10:21
Başkan Metin Baydilli, belediye personeliyle bir araya geldi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli personel toplantısında belediye personeliyle bir araya geldi

 

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli personel toplantısında Karaköprü Belediyesi personeliyle bir araya geldi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen personel toplantısına Baydilli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Baydilli, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederken aynı şekilde bundan sonra da çalışmalarını ve mücadele etmelerini istedi.

 

Baydilli, “3,5 yıldır çalıştığımız, ilmek ilmek dokuduğumuz Karaköprü’de tekrar aday gösterilmenin gururunu yaşıyorum. Tabi ki bu yaptığımız, çalışmaların, hizmetlerin ve verdiğimiz mücadelenin bir sonucudur. Bunu ben tek başıma yapamam, burada Karaköprü belediyesi çalışanları olarak bir aile gibi hep birlikte başardık. Benim için görevini en iyi şekilde yerine getiren, ekmeğinin hakkını çıkaran kişi çok değerlidir. Hepimize burada bir görev verilmiş ve bulunduğumuz görevi hakkıyla yapmamız için çalışmamız gerekiyor. Allah’a şükür Karaköprü Belediyesi personeli görevini iyi yapan, görevinin bilincinde olan bir ailedir ki zaten her yıl büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz bu sayededir. Ben tüm personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve işlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

 

Baydilli toplantının ardından birim müdürleri ile kısa bir toplantı gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:21
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