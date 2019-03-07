Başkan, Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Osmangazi Mahallesinde bulunan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Okul Müdürü Kadir Ovacık ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Saraçoğlu, Okul Müdürü Kadir Ovacık’tan okul ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Başkan Saraçoğlu daha sonra burada yer alan Ahilik Köşesi’ni ’Ahi Baba’ İsmail Hakkı Oğuz ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Kadir Ovacık ile öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Saraçoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

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