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Başkan Mescier, “Bakan Varank Karabük’ün zarar görmeyeceğini söyledi”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Filyos Liman Projesi ile ilgili yaptığı görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın projede Karabük’ün zarar görmeyeceğini söylediğini belirtti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:24
Başkan Mescier, “Bakan Varank Karabük’ün zarar görmeyeceğini söyledi”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Filyos Liman Projesi ile ilgili yaptığı görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın projede Karabük’ün zarar görmeyeceğini söylediğini belirtti.


Karabük Heyeti olarak Bakan Varank’a açık ve net konuştuklarını belirten TSO Başkanı Mescier, “Filyos Liman Projesi’nin alt yapı çalışmaları ve işletilmesi ile ilgili bölgede KARDEMİR varken buranın Tosyalı Holding’e verilmesinin şehir eşrafında ve sanayicisinde büyük sıkıntı oluşturduğunu Bakana söyledik. Bakan Mustafa Varank’tan aldığımız cevap da buranın öncelikle parselasyon ve alt yapı çalışmaları, özetle fabrika kurulabilir hale getirilmesi önemli. Bu anlamda Tosyalı Grubu bunu üstlendi. Arsa tahsisleri Tosyalı’nın yetkisinde olmayacak. Tek yetkili Bakanlık olacak ve Karabük’ün bundan zarar görmeyeceğini söyledi” dedi.


Filyos Liman Bölgesinin Organize Sanayi Bölgesi mantığında işletileceğini söyleyen Başkan Mescier, “Bakan Varank heyetimize, ‘Filyos Liman bölgesinde alt yapı ve parselasyon çalışmalarını yapacak olan Tosyalı firmasına, arsaların yatırım yapılabilir hale getirilmesi için Tosyalı firmasının harcadığı bedellerin metre kare başına düşen tutarı belirlenip yatırım yapacak firmalar tahsis bedeli adı atında bir bedel ödeyecek. Arsaların tahsisi konusundaki karar verecek olan tek yetkili merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu durum burada yatırım yapacak sanayicimize dezavantaj getirmeyecek. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada ve bu yöntem daha hızlı bir yol aldıracak yöntem olacağını belirtti” diye konuştu.


Liman yapımını isterse KARDEMİR yapabilir


TSO Başkanı Mescier, limanın üst yapımı konusunda da talepleri Bakan Varank’a ilettiklerini de kaydederek, " Filyos liman projesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor ve gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Bundan sonra buranın üst yapı çalışmaları başlayacak. Liman’ın üst yapısı için KARDEMİR’in talipli olduğunu bakanımıza ilettik. Kendileri de KARDEMİR’in bu konuda bakanlık nezdinden görüşmeler yapabileceğini, hatta isterlerse bir konsorsiyum içinde de yer alabilirler dedi. Biz de bunla ilgili önümüzdeki günlerde KARDEMİR yetkilileri ve siyasilerimizle birlikte çalışma yaparak yol haritası belirleyeceğiz. Diğer yandan Bakanımız, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanının kamulaştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığından ödenek konusunda da yardımcı olacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:24
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