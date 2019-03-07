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Başkan Memiş’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:30
Başkan Memiş’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Memiş, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ayrıca kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakârlıkları, nezaketleri ve letafetleriyle toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır.


İstiklal mücadelemizde de çok önemli görevleri üstlenen kadınlarımız canları pahasına vatanı korkusuzca savunmuşlardır.En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır." buyurmuştur.


Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:30
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