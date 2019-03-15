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Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yamula’nın kendi ismi bir marka

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 14:00
Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yamula’nın kendi ismi bir marka

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Yamula mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi.


Yamula bölge gezisinde esnafları ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de Yamula denilince ilk akla gelen Patlıcan olduğunu dolayısı ile YAMULA isminin artık bir marka olduğunu kaydetti.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Yamula’nın bulunmuş olduğu coğrafi yapı ve toprak yapısının yamula patlıcanına ayrı bir lezzet ve tat vermektedir. Yamula patlıcanı için özel bir kooperatif kurulmuştur. Ancak yetersiz buluyor ve genişletilmesini istiyoruz. Bu neden ile öncelikle Yamula Patlıcanın ekim alanlarını artıracağız. Sonra da Patlıcanı konserve, kurutulmuş, turşusu ve közlenmiş gibi çeşitli şekillerde satışı sağlanacaktır" dedi.


Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliği dikkate alınarak gerçekçi bir planlama yapıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:00
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