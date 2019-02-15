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Başkan Memduh Büyükkılıç: “Üniversite öğrencilerine özel turizm turları”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

15 Şubat 2019 Cuma 10:19
Başkan Memduh Büyükkılıç: “Üniversite öğrencilerine özel turizm turları”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin Kayseri de eğitim süresince Kayseri’nin doğal, tarihi ve kültürel alanları hakkında yeterli derece de bilgilendirilmediklerini bu açıdan Üniversite öğrencilerine özel turizm turları düzenleyeceklerini söyledi.


Kayserimizin üniversitelerin de okuyan öğrencilerin ilimizin doğal güzelliklerini, tarihini ve turistlik ile ören yerleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini çünkü mezun olunca hepsinin Kayseri’nin gönüllü turizm elçileri olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgi olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Kayseri ilimizin üniversitelerinde okuyan üniversite gençliğinin Kayseri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekir ki memleketlerinde Kayseri ilimizden övgü ile söz edebilsinler. Çünkü onlar geleceğimiz ve aydınlık Türkiye’nin birer neferi olarak iş hayatına katılacaklardır. Türkiye’miz 2023 yılı hedeflerine gençlerimizin sayesinde ulaşacaktır. Fakültelerinden mezun olan her öğrenci Kayserimizin kültür ve sosyal yaşamını öğrenmeli, yiyecek kültürümüzün ürünlerini tatmalı, tarihi ve doğa güzellikler ile dolu alanlarımızı gezmeli, Erciyes Dağı ve Kış Sporları merkezinde kışın spor yapmalı, Sanayi tesislerimiz hakkında bilgilendirilmeli dolayısı ile Kayserimizi her yönü ile tanımalıdır. Sonuçta gerek kendi memleketlerinde gerek ise, iş hayatına Anadolu’nun her köşesinde Kayserimizden övgü ile söz edeceklerdir. Şehrimizdeki tahsil süresindeki edindikleri izlenimleri anlatarak gönüllü turizm elçilerimiz olacaklardır”


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Üniversite öğrencilerine özel turizm turları için tur operatörleri ile gerekli görüşmelerin yapıldığını ve planlamanın gerçekleştirildiğini bu çalışmanın 2019 yılı sonbaharında başlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:19
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