0553 313 94 23

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Tomarza’nın Kabak Çekirdiği Marka Olacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin Kabak Çekirdeği’nin% 60’ın Tomarza ilçesini ve çevresinden karşılandığını bu neden ile üretim kapasitesinin iyi bir pazara ve markaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 09:39
Başkan Memduh Büyükkılıç: "Tomarza’nın Kabak Çekirdiği Marka Olacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin Kabak Çekirdeği’nin% 60’ın Tomarza ilçesini ve çevresinden karşılandığını bu neden ile üretim kapasitesinin iyi bir pazara ve markaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.


Tomarza’nın Kabak Çekirdeği’nin üretim aşamasından başlayan depolama, pazarlama ve bir marka olmasına kadar geçen süreçte Kayseri belediyesi olarak bir proje hazırlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kabak çekirdeğinin sadece kuruyemiş olarak tüketilmediğini aynı zamanda ilaç sanayisinde, pasta ve unlu mamullerin üretiminde katkı ürünü olarak kullanıldığını kaydetti.


Tomarza Kapak Çekindiğinin marka olması için öncelikle paketleme ünitesi için bir üretim tesisi kurulacağını ve marketlerde satışı için bir de şirket kurulacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza ismi aynı zamanda bir marka olacağını ve ilçe halkının hem gelirinin hem de sosyal yaşam refahının artacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    1. AK Parti binasına tank yürüten hainler..
    2. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    3. Premier Lig’de derbi haftası
    4. 3 makineye bağlı yaşayan Nurçin, bu..
    5. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
    8. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    9. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    10. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    11. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    12. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    13. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    14. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    15. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    16. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    17. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    18. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    19. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    20. Tütün denetçilerine eğitim
    21. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    22. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    23. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    24. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    25. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    26. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    27. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    28. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    29. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    30. Gaziantep'teki trafik kazası
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!