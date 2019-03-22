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Başkan Memduh Büyükkılıç “Şoförler ve Otomobilciler Oda esnaflarımız için özel projelerimiz var”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın organize ettiği toplantıya iştirak ederek, esnaflar ile sohbet etti, dilek ve temennilerini dinleti ve son olarak bu işkolunda yapılacak projelerini anlattı.

22 Mart 2019 Cuma 14:12
Başkan Memduh Büyükkılıç “Şoförler ve Otomobilciler Oda esnaflarımız için özel projelerimiz var”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın organize ettiği toplantıya iştirak ederek, esnaflar ile sohbet etti, dilek ve temennilerini dinleti ve son olarak bu işkolunda yapılacak projelerini anlattı.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafının önemli bir görevi yerine getirdiklerini çünkü trafikte bulunan tüm araçlardan, plakaların basılmasından ve araç tescil gibi birçok önemli çalışmayı yerine getirdiğini söyledi.


Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafı için ayrı bir statü uygulayarak meslek içinde yeni bir çalışma sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’de şu anda kullanılan araç sayısı 380 bin’dir. Yani nüfusa göre araç sayımız oldukça yüksektir. Bizler yol, köprü gibi trafiği rahatlatıcı hizmetler sunarken araçların bakımlı, plakalı ve tescilli olmasıyla bu odamız ilgilenmektedir. Dolayısı ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafımız için projelerimiz vardır, birlikte uygulayacağız ve Türkiye’ye örnek olacağız " dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür esnaf bulaşmaları ile dilek ve temennilerin gündeme getirilerek çözümü kavuşturulduğunu, sonuçta Kayseri halkının kazançlı çıktığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:12
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