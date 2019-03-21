Başkan Memduh Büyükkılıç “Mimar Sinan geleceğin mimarlarına tanıtılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Haftası etkinleri içerisinde ortaokul öğrencilerine Mimar Sinan ile ilgili olarak hazırlanan belgeselin seyrettirilerek Dahi Mimar Sinan’ın yaşamı ve eserleri hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

16 ilçenin tamamında gösterilen Mimar Sinan Belgeseli ile öğrencilerin Kayserili olan Mimar Sinan hakkında bilgi sahibi olarak bir bakıma sahiplendirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmaya Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerince gönüllü olarak destek verildiklerini kaydetti.

Amaçlarının Mimar Sinan’ın bir marka olarak dünya kültür mirasına tanıtmak ve bu mirasın merkezi yapmak olduğunu İfade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdiye kadar 39 okulda öğrencilere Mimar Sinan Belgeseli’nin tanıtıldığını sözlerine ekledi.