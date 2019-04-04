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Başkan Memduh Büyükkılıç mesaiye personel ziyareti ile başladı, ALO 153 Çağrı Merkezi’nde vatandaşın talebini dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:52
Başkan Memduh Büyükkılıç mesaiye personel ziyareti ile başladı, ALO 153 Çağrı Merkezi’nde vatandaşın talebini dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece yarısı ayrıldığı belediye hizmet binasındaki ikinci gününe sabahın erken saatlerinde birim ziyaretleri ile başladı. Alo 153 Çağrı Merkezi’nde de incelemelerde bulunan ve burada gelen bir çağrıya cevap veren Başkan Büyükkılıç’ı vatandaşın sesinden tanıması renkli görüntüler oluşturdu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç slogan haline getirdiği ve tüm personele işaret ettiği “Durmak Yok, Koşmaya Devam” sözünün gereğini yerine getirmeye devam ediyor. Mazbatasını alıp görevine başladığı günün 3’ncü saatinde üst düzey yöneticilerle 6 saat süren bir toplantı yapan ve gece yarısı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndan ayrılan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir mesaisinin ikinci gününe sabahın erken saatlerinde birimleri ziyaret ederek başladı. Hizmet binası girişinde çevre düzenlemesi yapan personelin yanına giderek kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, personele çay ikramında bulunduktan sonra zemin katta bulunan birimleri ayrı ayrı ziyaret ederek hem personelle tanıştı hem görev ve sorumlulukları ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, “Vatandaşımız baş tacımızdır. Gönüllerde olacağız. Herkesle yakından ilgilenmeli, işleri hızlıca sonuçlandırmalıyız” dedi. Başkan Büyükkılıç ile vatandaş arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesaiye Büyükşehir Belediyesi içerisindeki birimleri tek tek gezerek başladı. Birim ziyaretleri kapsamında 153 Alo Çağrı Merkezi’ni de ziyaret edip incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, gelen bir çağrıya da bizzat kendisi cevap verdi.


İl Sağlık Müdürlüğünün numarasını öğrenmek için 153 Çağrı Merkezi’ni arayan Semra Sülünhat adlı vatandaşın kısa bir süre sonra Başkan Memduh Büyükkılıç’ı sesinden tanıması üzerine ortaya çıkan sohbet renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Büyükkılıç’a hayır duasında bulunanSemra Sülünhat ile görüşen Başkan Büyükkılıç, “Sabah sabah bu duaları almak için burada olmam lazımmış. Cenabı Allah inşallah rızasına uygun hizmetler yaptırır. Sizin gibi güzel insanlara da bizleri layık kılar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:52
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