Başkan Memduh Büyükkılıç: Koramaz Vadisi Çevre duyarlılığı Programına davetlisiniz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ’Unesco Yolunda Sinan’ın Torunlarından Koramaz Vadisi Çevre Duyarlılığı’ etkinlik programının 17 Mart 2019 Pazar günü Saat 10.30’da Ağırnas Mahallesi Meydanında gerçekleştirileceğini söyledi.

Koramaz Vadisi’nin Kayseri ve hatta Dünya Kültür Varlıkları içinde Açık Alan Arkeoloji Müzesi olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; “Büyükbürüngüz, Subaşı, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse, Isbıdın, Mancusun bölgesini içerisine alan 12 kilometrelik Koramaz Vadisi Kayseri için bir değerdir. Bu değer turizm için, sanat tarihi için ve dünya kültür mirası için önemlidir. Amacımız tarih, doğa, biyolojik çeşitlilik, mimari yapı, dini yapılar gibi pek çok mirası barındıran Koramaz vadisinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve şehrimize kazandırılmasıdır" dedi.

Koramaz Vadisi Çevre Duyarlılığı etkinliğine Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu etkinlik içerisinde fidan dikimi, Koramaz Vadisi çevre temizliği, vekse çevre temizliği gibi çalışmaların yer aldığını sözlerine ekledi.