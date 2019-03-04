Başkan Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Şelaleleri için özel projelerimiz var "

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şelaleler şehri olarak anılacağını ve turizmin merkezi olarak doğal milli parklar statüsü ile bölgelerin birer merkez olacağını söyledi.

Kayseri Şelaleler turları düzenleyerek yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşacağını çünkü bu şelaleler turları ile Kayseri’nin doğal güzelliklerinin gündeme getirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

“Kayseri Şelaleler turları ile özellikle doğa ve doğal yaşamda kamp yapmak isteyenlere yönelik günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için mekanlar haline getirilecektir. Kayseri Kapuzbaşı Takım şelaleleri olarak bilinen aslında Elif Şelalesi, Kapuzbaşı Güney Şelalesi, Yeşilbağ ve Derebağ Şelalelerin yer aldığı bölgenin Hacer ormanları ile kaplı olması ayrı bir güzellik vermektedir. Bu alan Milli Parklar statüsünde turizme açılacaktır. Bunun için özel projeler hazırlanmış olup, tur şirketleri ile ortak çalışılacaktır. Kayseri Şelaleler turları ile yolculuğun ve güzergâhtaki manzaranın muhteşemliği aynı zamanda doğa ve fotoğraf meraklıların da ilgi odağı olacaktır”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için turizm ayrı bir ekonomik değer olduğunu var olan bu değeri ekonomik kazanca dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.