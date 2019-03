Başkan Memduh Büyükkılıç:"Kayseri il sınırları içi onlara emanet”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğünü gezerek genel çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve bu merkezin önemini vurgulayarak 7 gün 24 saat mesai yapan ve yaşayan bir kurum olarak, İtfaiyenin şehirlerde önemini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında; "Belediyemizin İtfaiye ekibine ziyaret de bulundum. Teknik donanımı üst düzey de olan bir ekibe sahipler. İtfaiye Personeli de sürekli eğitim alarak alanlarında uzmanlaşmış durumdalar. Onlar Kayseri’nin her karışında hizmete hazır olarak bekliyorlar.Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her an görevde olan itfaiye çalışanlarına başarılar diledim" dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Çalışanlarını şevkli, heyecanlı ve gönüllü gördüğünü, bu açıdan Kayserililerin rahat olması gerektiğini sözlerine ekledi.