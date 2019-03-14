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Başkan Memduh Büyükkılıç Karadenizliler gecesine iştirak etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 13:44
Başkan Memduh Büyükkılıç Karadenizliler gecesine iştirak etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karadenizliler tarafından düzenlenen etkinliğine katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç etkinlikte Karadenizliler ile sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Karadenizlilerin kültürünün Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Bölgesel ve yerel kültür değerlerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu’nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Kayseri Belediyeleri olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz" dedi.


Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:44
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