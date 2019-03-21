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Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık Lisesi ve Havacılık Müzesi ile Savunma Sanayimize Destek Sağlanacak"

Bugün gerçekleştirilen “Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Geleceği" konulu panele iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,havacılığın merkezi ve doğuş yerinin Kayseri olduğunu bu açıdan bu tarihsel gerçeği gelecek nesillere aktarılması için projelerin bulunduğunu söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:03
Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık Lisesi ve Havacılık Müzesi ile Savunma Sanayimize Destek Sağlanacak"

Bugün gerçekleştirilen “Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Geleceği" konulu panele iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,havacılığın merkezi ve doğuş yerinin Kayseri olduğunu bu açıdan bu tarihsel gerçeği gelecek nesillere aktarılması için projelerin bulunduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi içerisinde yapılacak olan Millet Parkı içerisinde Havacılık Müzesi açılacağını ve Türkiye’nin Kayseri’de başlayan havacılık tarihinin artık bir mekâna kavuşturulacağını kaydetti.


Havacılık lisesi ile de eğitim verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Uçak fabrikası ve uçak bakımı denince akla ilk gelen tabiî ki Kayseri’dir. Çünkü ilk uçak fabrikası ilk kez Kayseri’de kurulmuş, imal edilmiş hatta yurt dışına ihraçta edilmiştir. Daha sonra Uçak Bakım Atölyeleri ile bu hizmet devam etmiştir. Şimdi sıra bu tarihsel olayı müzeleştirmek ve ilk havacılığın başladığı noktada bir okul açmaktadır. Bunun için gerekli projelerimiz hazırdır" dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Havacılık Lisesi ile iş garantili öğrenci yetiştirilerek mesleki eğitime katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:03
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