Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalının canlı yayın konuğu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.15 Mart 2019 Cuma 10:04
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalında 2023 hedeflerinde 150 yatırım projeyi anlatacak.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlıkta toplanan yatırımları bugün saat 10.30’dan itibaren Haber Global kanalından izlenebilecek. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için yapılan ve gerçekleştirilecek projelerin tanıtımını yapacağı programda Kayseri Belediyecilik Modelini merak edenler ile özellikle Kayseri hemşehrilerini ekran başına beklediğini söyledi.
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