Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çocuklar, gençler ve yaşlılar çalıştayı düzenlenecek"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplamda sosyal paylaşım, yardımlaşma, sorunların tespiti, özel eğitim, yaş gruplarına göre sosyal belediyecilik gibi konularda özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve belediyeleri kapsayan ve ortak katılımları ile “Çocuklar, gençler ve yaşlılar çalıştayı” düzenleneceğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şirketler ve mesleki oda temsilcilerinin yer alacağı Çocuklar, gençler ve yaşlılar çalıştayı ile konuların detaylı olarak değerlendirileceğini ve uzman görüşlerinin alınacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Büyükşehir ve ilçe belediye temsilcileri, Üniversiteler, Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi, Sosyal İşler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurumların temsilcileri iştirak edecek ve sunumlarda bulunacaklardır. Ayrıca özel eğitim ve sosyologlar ile psikologlarında katılması ile çok geniş bir yelpazede yer alan konu ile ilgili uzmanlar iştirak ederek Kayseri için en uygun ve sosyal ÇOCUKLAR, GENÇLER VE YAŞLILAR için politikaları belirleyecekler” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımcılar bu tür fikir alışverişi, bilgilerin paylaşılması ve ortak çalışmalar yapılması konularında fikir birliği oluşturulacağını ve sonuçların bir kitap halinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.