Başkan Memduh Büyükkılıç: Başarıyı esnaf ve sanatkarlar ile birlikte kazandık

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının temsilcileri ile bir araya gelerek yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Esnaf ve Sanatkârların yoğun katılım gösterdiği toplantıda Mustafa Alan, Kayserili esnafların ve sanatkârların şanslı olduğunu çünkü kendileri ile istişare içinde olan yapılacak çalışmaları fikirlerini alan ve şehri adeta esnaf siteleri ile donatılan belediye başkanları bulunduğu söyledi.

Kayseri de ahilik kültürünün hâkim olduğunu ve esnaf dernek, birlik ve odaları ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç " Kent Yöneticileri ve Belediye Başkanları olarak Esnaf Odaları Birlikleri ile uyumlu, dayanışma ve projeler üzerinde hem fikir olma Kayserimize hizmet, huzur ve kazanç olarak yansımaktadır. Esnafımız kazanırsa kentimiz kazanır. Görevimiz, esnafımızın yaşadığı sorunları tespit edebilmek, çözüm önerileri sunabilmek ve çözmektir. Bu toplantıyı düzenlediği için de Oda başkanlarına ve birlik başkanına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri esnafı ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını, bundan sonra da bu böyle olacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafların başarılı olması ve iyi kazanç sağlaması, hem vatandaşı hem de kentin kazanması demek olduğunu söyledi.

Meslek odalarının temsilcileri, Başkan Memduh Büyükkılıç’a esnaf dostu bir belediye olarak çalışmalarını sürdürdüğü için teşekkürlerini ilettiler ve Başkan Büyükkılıç esnaflardan gelen talepleri dinledi. Toplantı, çektirilen selfi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.