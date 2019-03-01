Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akkışla Yoğurdu, Bal’ı ve Mantarları pazarlarda, marketlerde marka satışa sunulacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla ilçesini ziyaret ederek Akkışla belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan ile ilçe halkı ve esnafları ile sohbet etti, Akkışla ilçesi için yapılan projeler hakkında bilgiler verdi.

İl Merkezine 80 km. uzaklıkta olan ve 14 mahallesi ile tarıma dayalı bir ekonomisi olan Akkışla ilçe ziyareti ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Akkışla ilçemizin yüzölçümü 546 km dir. Toplam tarım arazi varlığı 100.850 dekar olup bu arazinin 25.850 dekarı sulu tarıma elverişli arazidir. Ekonomik yapısı ise tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık, ticari amaç için değil, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılmaktadır. İşte biz sadece geçim değil, ticari amaçlı üretim yapılmasına öncülük edeceğiz, destek olacağız. Arıcılık ve mantarcılık için son derece arazi yapısına uygun Akkışla da bu alanların gelişmesine öncülük edeceğiz” dedi.

Akkışla halkının gönlü ak, gönülleri dost ve sevgi dolu olduğunu, bu yöre insanların dertlerine çare olacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Akkışla belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan’ın bir belediyeci olduğunu sözlerine ekledi.