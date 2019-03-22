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Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya mahallesine kültür merkezi yapılacak"

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas İlçesi’nin Akçakaya Mahallesine kültür merkezi yapılacağını, bunun için proje hazırlandığını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 16:01
Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya mahallesine kültür merkezi yapılacak"

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas İlçesi’nin Akçakaya Mahallesine kültür merkezi yapılacağını, bunun için proje hazırlandığını söyledi.


Anadolu Turizm Merkezleri listesinde yer alan Kayseri’nin, turistlerin uğrak yeri olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ülkenin dört bir tarafında fabrikaları ile ekonomiye yön veren bir ailenin ismini taşıyan kültür sitesinin projelendirildiğini kaydetti. Bölgesel bir planlama ile şehrin kimliğini yansıtan kültür merkezleri ile bir bakıma yerel tarihe sahip çıkılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgenin, İç Anadolu’nun ve şehrin kültürünü anlatan kültür merkezleri ile özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:01
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