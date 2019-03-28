Başkan Memduh Büyükkılıç:

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan park, sosyal tesis ile Pazar yerlerinde kablosuz internet yani WİFİ bulunduğunu, böylece vatandaşların kesintisiz internet bağlantısına imkan tanıdıklarını söyledi.

Vatandaşların yoğun olduğu park, tesis, pazar yerleri gibi alanlarda bu hizmetin yaygınlaştırılmasını, vatandaşa yeni bir hizmet alanı açılarak memnuniyetin artırılmasını amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’nin 34 park, 18 Kapalı semt Pazaryeri ve 12 Sosyal ve Spor tesisinde WİFİ bulunduğunu kaydetti.

2020 yılında Tüm ilçelerin kablosuz haberleşme ağının kurulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kesintisiz iletişim kesintisiz internet için gerekli alt yapının hazır olduğunu sözlerine ekledi.