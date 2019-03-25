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Başkan Memduh Büyükkılıç:

Dünya Su Günü nedeli ile çakılmada bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:59
Başkan Memduh Büyükkılıç:

Dünya Su Günü nedeli ile çakılmada bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin çeşmelerinden su içilebilen nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi.


Kayseri’nin içme suyu kaynakları bakımından şanslı olduğunu ve Erciyes Dağı’nın bu nimetinden yararlandığını, çünkü su kaynakların eriyen kar suları ile oluştuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, içme suyu kaynaklardan gelen suların uzun bir süzgeçten sonra ve iş yerlerine verilmediğini kaydetti.


İçme suyu için depolama ve döşeme hatlarının bakım ve onarımı gibi birçok maliyeti bulunduğunu bunun için israflı kullanılması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç“Kayserimiz çeşmelerinden su içilebilen ender şehirlerdendir. Bu şehir halkı için bir nimettir. Erciyes Dağımızın Kayserililere bir hediyesidir. Bugün büyükşehirlerin tamamına yakınında içme suyu yerine damaca suyunu, şişe suyunu içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ama Kayserimizde günlük olarak tükettiğimiz su ile içme suyunun kaynağı aynıdır yani ev ve işyerindeki çeşmelerimizdir. Üstelik temizliği, tadı ve kokusu ile örnek gösterilen bir sudur. Bunun için kıymetini bilelim ve israf etmeyelim” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:59
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