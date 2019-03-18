Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait Turan mahallesi, Mimarsinan caddesi üzerinde yer alan mantar üretim tesisinin ihale ile 3 yıllığına kiraya verileceğini söyledi.

3 yıllığına kiraya verilmesi için yapılacak ihalede mantar üretim tesisinin 1420 m2 alanlı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mantar üretim tesisinin kiraya verilmesi ile özel sektörün iş hacminin artırılacağını, ekonomiye katkı, daha da önemlisi yeni istihdam sağlanacağını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Yapılacak ihale ile belediye gelir elde edileceği gibi ekonomiye ve istihdama katkı sağlanacaktır. İhalelerimize yoğun ilgi gösterilmektedir. Bu da şehir halkının bizlere olan güvenlerinin bir ifadesidir. İhalelerimiz herkese açık ve şeffaf yapılmaktadır. Yapılacak ihalelerde en çok işyerleri ilgi gösterilmektedir. mantar üretim tesisini kiralayacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi’mize hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir”dedi.