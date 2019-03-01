Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava ikmal merkezi arazisinde projelendirilen Millet Bahçesinin bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Kayseri Belediyeleri olarak yeşil alan ve parklar ile şehri yeşil kuşak ile çevreleyeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak 16 Millet Bahçesini ilçelerimize yapacağız. Dört millet Bahçesini ise Kayseri merkezinde gerçekleştireceğiz. En büyük Millet Bahçemiz Hava İkmal Merkezi alanında yapılacaktır. Her yaş gurubuna ve her kesime hitap edecek Hava İkmal Millet Bahçemiz ile Türkiye’de örnek olacağız.Hava İkmal Millet Bahçesinin toplam alanının 1 milyon 360 bin metrekaredir. 1 milyon 360 m2 alanlı Millet Bahçesi Kayseri’ye yeni bir kimlik ve vizyon kazandıracaktır” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Hava ikmal merkezi arazisi üzerinde yapılacak Millet Bahçesi’nin projesinin hazır olduğunu ve İlkbahar aylarında ihale edilerek bir yıl içerisinde de tamamlanacağını sözlerine ekledi.