Başkan Mehmet Tahmazoğlu’ndan vatandaşlara çağrı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen direnişin üçüncü yıl dönümünde tüm vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaparak Demokrasi Meydanı’na davet etti.

Üç yıl önce yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Şahinbey’de düzenlenen etkinlikler ve programlarla o günün önemi bir kez daha hatırlatılıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain kalkışmaya karşı dik duruşuyla halkın gönlünde taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşları meydanlara beklediğini belirterek, “Bundan üç yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz için hiçte hatırlamak istemeyeceğimiz korkunç olaylar yaşadık. Ülkemizin geleceğini kahraman halkımız, Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak gösterdi. Yurdun dört bir tarafında verilen mücadele ile yeni bir Kurtuluş Savaşı destanı yazılmış oldu. İç ve dış mihrakların kirli elleri emellerine ulaşamadan halkın kılıcı ile kesildi. Zor günler yaşadık, ancak o zor günleri geride bırakarak, Büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şehitlerimizin kanı ile yıkanan bu topraklarda hiçbir hainin yeri yoktur. Şehit ve Gazilerimiz için 15 Temmuz günü bir kez daha meydanlarda olacağız. Düzenlediğimiz etkinliklerle 15 Temmuz’u unutturmadık, unutturmayacağız. Tüm halkımızı Demokrasi Meydanı’na bekliyoruz” dedi.