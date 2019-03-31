0553 313 94 23

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Tahmazoğlu, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:31
Başkan Mehmet Tahmazoğlu ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Tahmazoğlu, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.


Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Tahmazoğlu, ailesi ile birlikte Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesi’ne giderek, 2030 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, vatandaşların demokrasiye sahip çıkmalarını isteyerek, oy kullanmaya davet etti. Tahmazoğlu, "Oyumuzu kullandık. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı etsin inşallah. Bugüne kadar herkes sözünü söyledi. Son sözü halkımız söyleyecek. Bugünde halkımızı oy kullanmaya, kararını belli etmeye davet ediyorum. İnşallah huzur ve sükûnet içerisinde bir seçim geçiririz. Çıkacak neticede ülkemiz için, milletimiz için, halkımız için hakkımızda hayırlı bir netice olur diye dua ediyoruz. Demokrasimizin en güzel tarafı herkesin oyuyla halkın iradesine ortak olmasıdır. Onun için mutlaka herkesi oy kullanmaya, sandığa gitmeye davet ediyoruz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hakkımızda ne hayırlısıyla o neticeye inşallah tahakkuk eder diyorum. Oy kullanmakta zor değil. 3 pusula bir de muhtarlık seçimi var ama çok çabuk oy kullanılabiliyor" dedi.


Sandıklarda herhangi bir yığılma olmadığını anlatan Tahmazoğlu, "Katılım güzel ve gayet sakin bir seçim geçiyor tam arzu ettiğimiz gibi. Halkımız en güzel bir şekilde inşallah iradesini sandığa yansıtacak ve en güzel netice çıkacak diye ümit ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş oyunu kullandı
    1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    2. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    3. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    4. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    5. Böcek oyunu kullandı
    6. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    7. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    8. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    9. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    10. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    11. Saraydan sürgüne
    12. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    13. Boyner ailesi oyunu kullandı
    14. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    15. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    16. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    17. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    18. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    19. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    20. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    21. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    22. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    23. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    24. Ambulansla sandık başına gittiler
    25. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    26. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    27. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    28. MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    29. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    30. Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin