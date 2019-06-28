0553 313 94 23

Başkan makamını ilçenin merkezine taşıdı

Bursa’nın Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık, kamu kurumlarının ve bürokrasinin soğuk ve mesafeli yapısını ortadan kaldırarak vatandaşların gönüllerine dokunan bir uygulama başlattı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:37
Başkan makamını ilçenin merkezine taşıdı

Bursa’nın Gürsu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Işık, kamu kurumlarının ve bürokrasinin soğuk ve mesafeli yapısını ortadan kaldırarak vatandaşların gönüllerine dokunan bir uygulama başlattı. Günlük mesaisine makam odası olarak 14 dönümlük Gürsu Meydanı’nda başlayan Başkan Işık, hem vatandaşları şaşırttı hem de memnun etti.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gönüllere dokunan bir uygulamasıyla adından söz ettirdi. Makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıyan Başkan Işık, bir yandan rutin işlerini yaparken diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Belediye işlemleri için gelen vatandaşlar, meydanda başkanın makam odası ve kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi vatandaşlar istek ve taleplerini iletirken kimileri ise başkana uygulaması için teşekkür etmek amacıyla sohbet ediyor.



"Halktan öte makam yoktur. Biz gönülleri makam yapmaya geldik" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen tüm vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Gürsu’nun en merkezi meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde, hemşehrilerimizle keyifle sohbet ederek hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almasını sağlamak” dedi.



Uygulamadan son derece memnun olan Gürsulular ise, "Her makam sahibi bunu yapamaz, başkanı kutluyoruz. Çıkmış başkan, burada millet ile konuşuyor, bu büyük bir insanlık göstergesidir” ifadelerini kullanırken, Gürsu Belediyesinin çok yerinde uygulamalar yaptığını ve karşılarında genç bir başkan ve böyle uygulamalar görünce çok mutlu olduklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul seçimi değerlendirmesi
    1. Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul..
    2. Ortahisar Belediyesi, 61 öğrenciye 61..
    3. Bodrum’da asırlık kilimler görücüye..
    4. Sokakta uyuşturucu satışına 4 tutuklama
    5. 29 branşta eğitim verilecek
    6. Türkiye’nin en renkli festivali..
    7. 2019 Kadınlar Avrupa Basketbol..
    8. Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen..
    9. Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
    10. Isparta’da Bedelli Jandarma Erler..
    11. "Hayalimdeki Çin" resim yarışması ödül..
    12. 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. "BM’nin İdlib'e destek kararı..
    15. Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının..
    16. Sağlık personeli alım ilanları Sağlık..
    17. İstanbul Boğazı’nda üniversite..
    18. Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve..
    19. İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet..
    20. Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın..
    21. Konya'daki silahlı saldırı
    22. Hakkari'de şehit düşen Kadir Yıldırım,..
    23. Ankaralı motorcular Sünnet Gölü’ne..
    24. HDP'lilere haddini işte böyle..
    25. Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey..
    26. Salihli’de genç anne kanser..
    27. FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
    28. İran, ABD’yi BM’ye şikayet etti
    29. Rize'de uyuşturucu operasyonu
    30. Başkan makamını ilçenin merkezine..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı