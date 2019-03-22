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Başkan Kütükcü’den Tarım Fuarı’na hayırlı olsun ziyareti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Bozkurt Çağlayan ve Ömer Faruk İyibildiren ile birlikte, Konya 17.

22 Mart 2019 Cuma 11:31
Başkan Kütükcü’den Tarım Fuarı’na hayırlı olsun ziyareti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Bozkurt Çağlayan ve Ömer Faruk İyibildiren ile birlikte, Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda stant açan firmalara ve ikili iş görüşmelerine katılan firmalara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


KTO Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Bozkurt Çağlayan ve Ömer Faruk İyibildiren ile birlikte, Avrupa’nın her yıl yapılan en büyük tarım fuarı olma özelliğine sahip Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda stant açan firmalara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 20 ülkeden 441 firma ve firma temsilcisinin katıldığı fuarda yaptığı ziyaretlerde katılımcılara fuarın başarılı geçmesini dileyen Kütükcü, firmaların ihracata daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. Her firmanın üretiminin en az yüzde 35’ini ihraç eder hale gelmesi gerektiğini ifade eden Kütükcü, "Ülkemizin çeşitli nedenlerden dolayı zorlu bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz ve bunu işletmelerimizde de hissediyoruz. Bu dönemleri aşmak için bizim ihracat ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Her firmamız üretiminin en az yüzde 35’ini ihraç eder hale gelmeli. Bunun için de biz bu fuarları yeni ihracat pazarlarına açılan birer kapı olarak görüyoruz. İnşallah fuarlarda yapılan görüşmeler firmalarımıza yeni ihracat pazarları olarak dönecektir. Tüm firmalarımız için fuarın bereketli geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Kütükcü, stantlara yaptığı ziyaretlerde firmaların ürettikleri ürünler hakkında da bilgi aldı.



KSO’dan ikili iş görüşmelerine destek


Fuar ziyaretleri kapsamında Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, MEVKA, MÜSİAD ve TÜYAP işbirliği ile gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri (B2B) salonunu da ziyaret eden Başkan Memiş Kütükcü, görüşme yapan firmalara hayırlı olsun temennisinde bulundu.


İkili iş görüşmelerini değerlendiren Kütükcü, B2B’lere katılacak olan firmaların https://b2bkonya-agri-2019.b2match.io/ internet sitesi üzerinden online kayıt yaptırdığını ve hiç bir aksaklık yaşanmadan görüşmelerin düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini aktararak, “Oda olarak, 2011 yılından bu yana Konya Tarım Fuarı’na B2B desteği veriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz ikili iş görüşmelerine olan ilgi her geçen yıl artıyor. Ülke sayıları ve çeşitliliği de her yıl gelişiyor. 2019 Konya Tarım Fuarı’nda 242 katılımcımız kayıt yaptırdı ve 957 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu yıl en çok katılımcı firma, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Tunus ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden geldi. Toplamda 16 farklı ülkeden 152 katılımcımız, firmalarımız ile ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İnşallah bu görüşmeler de önümüzdeki günlerde ihracatımıza olumlu olarak yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:31
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