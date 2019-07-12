Başkan Kütükcü: “Türkiye’yi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz ihanetinin 3. yılında bir açıklama yaparak, “Milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alan bu büyük ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız. İş dünyası olarak Türkiye’yi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için yılmadan, kararlılıkla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin üç yıl önce büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını, bu ihaneti gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütünün ve destekçilerinin milletimizi bölmeyi hedeflediklerini belirten Kütükcü, “Aziz milletimiz tarihten gelen sağduyusu ve feraseti ile vatan sevgisi ile o gece bu büyük ihaneti püskürtmeyi başardı. Biz o gece kendisini tanklara siper eden yiğitler gördük. ‘Vatan olmadan hiçbir şey olmaz’ diyen kahramanlar gördük. Henüz ömürlerinin baharında 15-16 yaşında kahramanca, yiğitçe vatanını savunan evlatlar gördük. Bu aziz vatanın dört bir yanında, 7’den 70’e al bayrağın altında sinesindeki imanla vatanını savunan kahraman analar, babalar, dedeler, neneler gördük. Türk iş dünyası olarak, kahramanlarımızın hepsini yüreğimizde yaşatıyoruz. O gece ve sonrasında yaşananları asla unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha güçlü, daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için daha çok çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen mücadele etmeye, üretmeye, milletimizle beraber Türkiye’yi daha güzel bir geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.