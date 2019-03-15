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Başkan Kutluk’tan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şanser Kutluk, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 17:32
Başkan Kutluk’tan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şanser Kutluk, Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan silahlı saldırıyı kınadı.


Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Şanser Kutluk, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur Camiine yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ibadet amacıyla camide bulunan 40’tan fazla Müslüman’ın acımasızca ve hunharca şehit edildiğini söyledi. Başkan Kutluk, "Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslâm karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook’ta yayınlanmasına kadar birçok sembol, İslâmifobya’nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir. Biz; ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. ‘Öteki’ üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız ve koşulsuz barışı ve insan haklarını desteklemelidir. Bu vahşette hayatını yitirenlere tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara sağlık ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Herkes, başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler olmak üzere dünyanın bütün insanları sorumlu davranmalı, haktan, adaletten, mazlumdan yana tavır almalıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:32
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