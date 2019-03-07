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Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:24
Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Kadınların toplumsal hayatın vazgeçilmez değerlerinin başında geldiğini belirten Başkan Kutlu, “Hayatımızın her anında, her konuda ve her zaman desteklerini gördüğümüz, varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden bir dine mensubuz. Biz de dinimizin emri ile ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduk, özellikle de bayanlara karşı olan ayrımcılığa. Bu bilinçle kadınlarımıza destek olmak için belediyemiz bünyesinde birçok hizmete imza attık. Kadın Danışma Merkezinden Kadın ve Gençlik Merkezlerine, kadınlarımız için istihdam sağlayıcı kurslardan onların el becerilerini geliştirecek ve ev ekonomilerine katkı sunacak mesleki eğitimlere kadar birçok alanda hizmet veren belediyemiz, çeşitli mahallelerde açtığı AKSEM’lerle ve yine faaliyete geçirdiğimiz kapalı yüzme havuzu gibi alanlarla da bayanların sağlıklı bir birey olmaları için olanak sağladık. Yaptığımız çalışmalarla bizim için ne kadar önemli olduklarını gösterdiğimiz tüm bayanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:24
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