Başkan Kutlu Regaip Kandilini kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

7 Mart Perşembe gecesi idrak edeceğimiz mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm Adıyamanlıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Kutlu, “İslam alemi için son derece önemli bir yere sahip olan, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandilini Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edeceğiz. Millet olarak büyük önem verdiğimiz bu mübarek gecelerin bir yenisine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü olduğu Ramazan ayının habercisi ve üç ayların başlangıcı olan bu önemli gecede ellerini göğe açarak dua eden tüm kardeşlerimizin, bu milletin birliği ve dirliği için dua etmesini istiyorum. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilmeliyiz. Bugün birçok yerde akan kanın, çekilen acıların bir an evvel durmasını, ülkemizde yaşanan terör olaylarının son bulması için bu özel geceden faydalanmamız gerek. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin idrak edeceğimiz mübarek Regaip Kandilini kutluyor, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.