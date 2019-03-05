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Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal Platformu ile bir araya geldi

Adıyaman Hz.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal Platformu ile bir araya geldi

Adıyaman Hz. Safvan B. Muattal Platformunun temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Türkiye’de resmi olarak bilinen iki sahabeden biri olan Hz. Safvan B. Muattal’ın temsil ettiği ulvi değerleri ve manevi iklimi mümkün olduğunca bütün gönüllere ulaştırmak amacıyla Adıyaman’daki gönüllü teşekküllerin bir araya gelerek oluşturduğu Hz. Safvan B. Muattal Platformu temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek, platformun amaçları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Ziyarette platform adına söz alan temsilciler, platformu kurmaktaki amaçlarının Hz. Safvan’ın temsil ettiği ulvi değerleri ve manevi iklimi mümkün olduğunca bütün gönüllere ulaştırmak olduğunu belirterek, “Adıyaman’da faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliğine girerek Hz. Safvan’ın temsil ettiği ulvi değerlerin Adıyaman’dan başlayarak bütün ülkemizde tanınmasını hedefliyoruz. Bu maksatla Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beyi de ziyaret ederek hedeflerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgiler arz ettik.Yıl içine yayılacak faaliyetlerin yanı sıra geleneksel hale gelecek programlar tertiplenmesini öngörüyoruz. Öğrencilerin okul seviyelerine göre kitapçıklar, kısa filimler, akademik çalışmalar, yarışma, sempozyum, panel ve konferans gibi çalışmalarla birlikte Hz. Safvan’ın bilinmesinde büyük etkisi olacağını düşündüğümüz Adıyaman Üniversitesinin adının da Adıyaman Safvan Üniversitesi olarak değiştirilmesi konusunda kampanya çalışmaları planlıyoruz. İlgili bakanlıklarla irtibata geçilerek gezi, tur ve proje çalışmaları içerisine alınmasını sağlama, Hz. Safvan’ın bulunduğu mekanda bir gençlik kampının tanzimi gibi daha birçok güzel ve yararlı taleplerimiz olacaktır. Bugüne kadar yapılan güzel çalışmaları destekliyoruz. İstiyoruz ki el birliği, güç birliği ve gönül birliği ile bunu daha zenginleştirelim ve toplumumuzun bütün kesimlerine ulaştıralım. Maksadımız tamamen Allah rızasıdır. Memleketimizde bulunan herkesin, her kurumun bu çalışmaların içerisinde yer almasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçte detaylı bilgileri kamuoyu ilke paylaşmayı planlıyoruz. Bizleri kabul ederek, hayırlı konularda desteklerini ifade eden Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Platformumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise platformun hayırlara vesile olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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