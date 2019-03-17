Başkan Kutlu 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, bu önemli günün Türk milleti için gerçek bir zafer olduğunu dile getirerek, tüm şehitleri rahmet andı. Başkan Kutlu, “Çanakkale Zaferi vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunmasında canlarını feda ederek bizlere bu güzel vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizin bize armağanıdır. Bu yıl 104.’sini kutladığımız bu büyük zafer için varını yoğunu feda eden ecdadımızın şer odaklara karşı verdiği mücadele bugün de aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Nasıl 104 yıl önce ecdadımız iman gücüyle bu ülkeyi düşmanlardan kurtarmışsa, bugün de Allah’ın izniyle aynı güçle vatanımıza göz diken şer odakları bertaraf edilecektir. Bunun için tek yürek olmuş durumdayız. Türk milleti, mevzu bahis vatan olduğunda tarihin her safhasında sahnedeki yerini almış ve önemli başarılara imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında olduğu gibi, 15 Temmuz’da vatanına olan bağlılığını canı pahasına ortaya koyan bu aziz millet, bugün de huzuruna ve birliğine saldıran şer odaklara karşı aynı mücadeleyi sürdürmektedir. Rabbim, Kur-an’ı Kerim’i yerde bırakmamak için bile canını vermeye hazır olan askerimizin her daim yanında olsun inşallah. Vatanı için çoluğunu çocuğunu bırakıp giden askerlerimize güç, kuvvet versin inşallah” diye konuştu.