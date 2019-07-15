Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Marmaris’e yaz kampına gönderilen çocukları karşıladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Marmaris’e yaz kampına gönderilen çocukları karşıladı. Kuş önümüzdeki yıllarda çocukları için daha kapsamlı etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Marmaris’e 4 günlük yaz kampına gönderilen çocukları dönüşte karşılayan Kuş,“Eyyübiye Belediyesi ve Üreten Çocuklar Akademisi Derneği tarafından Marmaris’e 4 günlük yaz kampına gönderilen çocukları dönüşte karşıladı. Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, Üreten Çocuklar Akademisi Derneği ile 50 Eyyübiyeli genci Marmaris’e 4 günlük Yaz kampına göndermişti. ‘Deniz ve doğayla iç içe yıldızların altında bilim, sanat ve teknoloji’ sloganıyla hayata geçirilen proje için Marmaris’e giden çocukları dönüşte karşılayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye gençliğine önümüzdeki yıllar için daha kapsamlı etkinlik müjdesi verdi. Çocukların, bilim, sanat, spor, doğa, deniz ve astronomi etkinliklerinden faydalandığını ve önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı gezi programları düzenleyeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Bölgemizin çocuklarını geçen hafta itibariyle Marmaris’e eğitim kampına gönderdik. Çocuklarımız bu yaz kampında hem tatil yapma fırsatı buldular hem de eğitim aldılar. Bu yılki ilk etkinliğimiz bu şekilde geçti. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha kapsamlı çalışmalar düzenleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, Eyyübiye gençliği her şeyin en iyisine layık. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Amirlerimizin de eşlik edeceği daha geniş kapsamlı yaz kampları için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Amacımız, bugüne kadar tatil yapma fırsatı bulmamış çocuklarımızın hem tatil yapması hem de eğitimlerine katkı sunmak. Eyyübiye gençliği için bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.